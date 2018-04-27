С. Фёдоров: удивил результат юниорской сборной России на домашнем первенстве

Легендарный нападающий, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров поделился мнением о выступлении юниорской сборной России по хоккею на домашнем чемпионате мира. Команда потерпела поражение от команды США в четвертьфинале (1:5).

«Смотрел некоторые игры нашей команды на ЮЧМ. Удивил результат, конечно. В четвертьфинале по двум периодам нельзя было сказать, что будет такой результат. Не ожидал. Очевидно, что грубые ошибки привели к счёту 2:1, когда мы были в большинстве. Огорчён, конечно. Переживаю за ребят и за тренерский штаб. Видел их работу и подготовку. Считаю, были шансы у них выиграть. Но надо разобраться и посмотреть, что было не так. Думаю, анализы будут сделаны.