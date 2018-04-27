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Гигантская выдра одолела двух голодных ягуаров
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Гигантская выдра одолела двух голодных ягуаров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом пишет National Geographic. Издание также опубликовало видео.
В Бразилии произошла забавная история. Гигантская выдра прогнала двух голодных ягуаров, которые пришли на водопой. Об этом пишет National Geographic. Издание также опубликовало видео, которое снял сотрудник организации Panthera, занимающейся охраной больших кошек.
В ролике видно, что выдра, заметив приближение самок ягуара, которым организация дала клички Медроза и Джайю, начала шуметь и качать головой. Агрессивное поведение смутило хищниц настолько, что они предпочли быстро ретироваться.
Автор видео и член организации Рафаэл Хоогестайн утверждает, что мать Медрозы и Джайю без труда расправлялась с кайманами, но старалась избегать гигантских выдр.
Он также отметил, что молодые самки могли испугаться выдры, потому что никогда не видели, как их мать обходится с такими зверями.
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