Грожан врезался в стену, прогревая резину в режиме машины безопасности

Пилот «Хааса» Ромен Грожан разбил машину в режиме машины безопасности во время гонки «Гран-при Азербайджана». Француз активно прогревал резину и не справился с управлением, врезавшись в стену.

Авария Грожана вызвала появление машины безопасности на трассе в третий раз за гонку.

LAP 43/51 Grosjean crashes under the Safety Car 😫 The Frenchman was up to sixth after starting last 💔#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/Im3ydwboJp

— Formula 1 (@F1) 29 апреля 2018 г.