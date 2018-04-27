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Москва на «Брейн Ринге»!
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Москва на «Брейн Ринге»! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу вечером, в 23:30, на НТВ состоится очередная брейн-ринг-схватка.
Участником интеллектуального боя станет команда из Москвы! Столичные игроки попробуют свои силы в третий раз в рамках первого всероссийского чемпионата по «Брэйн рингу».
Команду из Москвы (средний возраст участников — 32 года) представят довольно опытные игроки, каждый из ее участников был победителем различных соревнований по «Брэйн рингу».
Поклонникам игры наверняка знакомы их имена — это политолог Ася Самойлова, коммерсант, руководитель компании Михаил Савченков, физик Анастасия Тимофеева, программист Иван Смемушкин, редактор Виталий Кунашко и предприниматель Илья Бер.
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