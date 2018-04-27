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Хуан Куньмин: 170-летие издания «Манифеста Коммунистической партии» должно стать возможностью для укоренения в сердцах людей последних результатов китаизации марксизма
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Хуан Куньмин: 170-летие издания «Манифеста Коммунистической партии» должно стать возможностью для укоренения в сердцах людей последних результатов китаизации марксизма 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин сегодня принял участие в симпозиуме «Манифест Коммунистической партии» и его эпохальное значение", подчеркнул необходимость углубленного изучения и претворения в жизнь духа важного выступления генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на 5-й коллективной учебе Политбюро ЦК КПК, использования 200-летия рождения Карла Маркса и 170-летия публикации «Манифеста Коммунистической партии» в качестве возможности для усиленного продвижения в изучении и формировании марксистской теории, непрерывного содействия углублению энтузиазма в изучении, пропаганде и претворении в жизнь идеи Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой.
Хуан Куньмин отметил, что освежение в памяти «Манифеста Коммунистической партии» должно связать теоретическую, практическую и историческую логику научного социализма, углубить понимание важного статуса «Манифеста Коммунистической партии» в марксизме, его глубокое и далекоидущее влияние на мировой социализм, а также его роль в качестве научного руководства для лидерства КПК в революции, строительстве и реформах, окончательно закрепить идеалы и убеждения, утвердить верность изначальной миссии.
Хуан Куньмин подчеркнул, что идея Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой сделала ряд оригинальных вкладов в развитие марксизма, это самый новый результат китаизации марксизма, марксизм 21 века, китайский марксизм настоящей эпохи. Идея Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой должна стать главным приоритетом в теоретической работе, необходимо еще лучше содействовать ее укоренению в сердцах людей. Необходимо углублять изучение и толкование классических марксистских работ, содействовать китаизации, изменениям в соответствии с эпохой и популяризации марксизма, чтобы подлинная сила марксизма с еще большей силой и убедительностью проявилась в новую эру. —0—
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