Вячеслав Малафеев: ЦСКА играет очень агрессивно, в этом компоненте «Зениту» нельзя уступать 

«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все — За счет чего можно сейчас переиграть ЦСКА? — Армейцы очень жестко, плотно и агрессивно играют последние матчи. В этом плане им нельзя уступить. И на каждом участке поля показывать, кто на нем хозяин. Из этих микродуэлей и будет складываться общее преимущество. Надо сказать, что обе команды обладают хорошими исполнителями, класс команд ни у кого не вызывает сомнения поэтому каждый нюанс надо постараться обернуть в свою пользу, — приводит слова Малафеева «Матч ТВ». — Включая желтые карточки, стандарты, единоборства, верховые дуэли и так далее. Из всего этого будет складываться общий рисунок. И «Зениту» надо постараться извлечь из всего этого максимум.
— Провал «Спартака» приблизил к красно-белым «Зенит» и ЦСКА? — Красно-белые действительно испытывают сейчас негативное давление. Оно связано и с выступлением в Кубке России, и с неудачным последним матчем в чемпионате с «Ахматом». Дальше «Спартаку» тоже будет непросто, даже с учетом того, что их график на бумаге легче, чем у «Зенита» и ЦСКА.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, начало в 16:30 по московскому времени. "Советский спорт" проведет текстовую трансляцию матча.