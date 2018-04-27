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Моряки встали на защиту щенков
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Моряки встали на защиту щенков 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Вот уже пятые сутки рыбацкое судно под названием «Механик Романча» не может получить разрешение пристать к причалу города Находка. Как сообщает «Фонтанка.ру», все дело в щенятах, которых не пускают в страну.
Эта история началась еще в ноябре прошлого года, когда моряки спасли от гибели тонущую собаку. Родив троих щенят, собака умерла. А ее потомство еще полгода путешествовало на борту рыбацкого судна.
По установленным правилам, в Россию нельзя ввозить животных без соответствующих документов. Разумеется, никаких паспортов у щенят нет. Их следовало бы поместить в карантинную зону, но таковая в порту Находки отсутствует.
Поэтому портовые власти не пускают судно к причалу, предлагая отправить щенят в Корею, где их усыпят.
Но моряки категорически против такого исхода для спасенных ими животных и готовы и дальше бороться за их жизнь, несмотря на убытки, которые терпит судно.
Поделись этой новостью в социальных сетях, если считаешь, что надо сохранить щенкам жизнь во что бы то ни стало!
Заглавное фото: Pixabay
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