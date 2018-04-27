Моряки встали на защиту щенков

Вот уже пятые сутки рыбацкое судно под названием «Механик Романча» не может получить разрешение пристать к причалу города Находка. Как сообщает «Фонтанка.ру», все дело в щенятах, которых не пускают в страну.

Эта история началась еще в ноябре прошлого года, когда моряки спасли от гибели тонущую собаку. Родив троих щенят, собака умерла. А ее потомство еще полгода путешествовало на борту рыбацкого судна.

По установленным правилам, в Россию нельзя ввозить животных без соответствующих документов. Разумеется, никаких паспортов у щенят нет. Их следовало бы поместить в карантинную зону, но таковая в порту Находки отсутствует.

Поэтому портовые власти не пускают судно к причалу, предлагая отправить щенят в Корею, где их усыпят.

Но моряки категорически против такого исхода для спасенных ими животных и готовы и дальше бороться за их жизнь, несмотря на убытки, которые терпит судно.

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Заглавное фото: Pixabay