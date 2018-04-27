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Бразилец променял квартиру на замок из песка
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Бразилец променял квартиру на замок из песка 

Мир24 44 минуты назад
В Рио-де-Жанейро 44-летний Марцио Матолиас построил дом из песка на пляже. Для кого-то он — бездельник, для кого — эпикуреец-философ. Оказалось, ему для счастья достаточно трех квадратных метров на пляже, передает телеканал «МИР 24».
Он променял свою квартиру на этот замок из песка 22 года назад. Изначально Марцио строил его для хранения книг, но потом переехал и сам.
Забот с такой зыбкой красотой у него хватает. Марцио начинает утро и заканчивает день уборкой песчаных «апартаментов». Он поливает башни и крепости, ремонтирует стены, чтобы не рухнули, а также готовит себе еду на печи под деревом.
В душ «король» ходит к пожарным на соседнюю улицу, а деньги зарабатывает на туристах: фотографируется с ними, позирует в своей песчаной крепости, в пластмассовой «золотой» короне, потом покупает капусту и готовит себе «королевский» ужин. Зато книги дает всем желающим бесплатно и с удовольствием меняет прочитанные на новые.
«Дело в том, что я и не думал жить здесь. Но как-то в дождь остался на ночь, а потом и навсегда. Мне 44 года, половину жизни я провел здесь. И мне приходится все время быть у замка, потому что дом мой приходится постоянно ремонтировать. Но я счастлив, потому что живу в ладу с самим собой», — рассказал сам Матолиас.
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Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
23 Апр 2018 в 5:02 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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