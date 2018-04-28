Фернандо вошел в команду сезона FIFA 18 по версии сообщества 

В первую Teams Of The Season (TOTS) вошел полузащитник московского «Спартака» Фернандо, который получил TOTS-карточку с рейтингом 87 из 99 возможных. Рейтинг его стандартной карточки — 79.
Бразилец по этому показателю обогнал своего одноклубника Квинси Промеса (Рейтинг — 86) и стал сильнейшим футболистом РФПЛ в FIFA 18.
Сильнейшими в этой команде сезона стали голкипер «Челси» Тибо Куртуа, защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини, защитник «Барселоны» Жерар Пике и полузащитник «Наполи» Марек Гамшик.
Команда сезона сообщества определялась голосованием болельщиков на сайтах FIFA-сообществ. Был составлен список из 100 футболистов со всего мира, еще не получивших предмет «на пике формы» в FUT 18, из которого болельщики выбрали 23 игрока.
Полностью первая TOTS-команда выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Ян Облак («Атлетико»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Никлас Зюле («Бавария»), Жерар Пике («Барселона»), Марек Хамшик («Наполи»), Хави Мартинес («Бавари), Фабиньо («Монако»), Адриен Рабьо («Пари Сен-Жермен»), Тома Лемар («Монако»), Джейми Варди («Лестер»), Себастьян Джовинко («Торонто»).
Запасные игроки: Алиссон («Рома»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Хосе Гайя («Валенсия»), Серхио Бускетс («Барселона»), Абдулай Дукуре («Уотфорд»), Малком («Бордо»), Алехандро Гомес («Аталанта»).
Резервисты: Тибо Куртуа («Челси»), Ларс Бендер («Байер»), Марко ван Гинкел («ПСВ»), Фернанду («Спартак»), Кевин-Принс Боатенг («Айнтрахт»).