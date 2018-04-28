Фернандо вошел в команду сезона FIFA 18 по версии сообщества

В первую Teams Of The Season (TOTS) вошел полузащитник московского «Спартака» Фернандо, который получил TOTS-карточку с рейтингом 87 из 99 возможных. Рейтинг его стандартной карточки — 79.

Бразилец по этому показателю обогнал своего одноклубника Квинси Промеса (Рейтинг — 86) и стал сильнейшим футболистом РФПЛ в FIFA 18.

Команда сезона сообщества определялась голосованием болельщиков на сайтах FIFA-сообществ. Был составлен список из 100 футболистов со всего мира, еще не получивших предмет «на пике формы» в FUT 18, из которого болельщики выбрали 23 игрока.

Полностью первая TOTS-команда выглядит следующим образом: