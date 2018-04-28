Хайнкесс: «Бавария» хочет победить «Айнтрахт» и продлить серию в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом», который состоится 28 апреля.

«В четверг мы зализали свои раны, на сегодняшней тренировке царила хорошая атмосфера. Мы хотим продлить свою серию в бундеслиге. Я хочу завтра победить.

Они амбициозны и хотят попасть в Лигу Европы. Они играют с очень хорошим настроем, тактически грамотны и очень хороши в единоборствах.

Я совершенно не переживаю из-за травм. Я полностью доверяю тем футболистам, что готовы играть. Мы компенсируем это командным духом, самоотдачей и страстью.

Этот матч нельзя считать нормальной игрой в Бундеслиге, поскольку ответная игра с «Реалом» будет определённо занимать умы моих футболистов.

Финал Кубка Германии с «Айнтрахтом»? Это довольно необычное стечение обстоятельств. Но предстоящая игра не повлияет на финал Кубка Германии», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».