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Хайнкесс: «Бавария» хочет победить «Айнтрахт» и продлить серию в Бундеслиге
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Хайнкесс: «Бавария» хочет победить «Айнтрахт» и продлить серию в Бундеслиге 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом», который состоится 28 апреля.
«В четверг мы зализали свои раны, на сегодняшней тренировке царила хорошая атмосфера. Мы хотим продлить свою серию в бундеслиге. Я хочу завтра победить.
Они амбициозны и хотят попасть в Лигу Европы. Они играют с очень хорошим настроем, тактически грамотны и очень хороши в единоборствах.
Я совершенно не переживаю из-за травм. Я полностью доверяю тем футболистам, что готовы играть. Мы компенсируем это командным духом, самоотдачей и страстью.
Этот матч нельзя считать нормальной игрой в Бундеслиге, поскольку ответная игра с «Реалом» будет определённо занимать умы моих футболистов.
Финал Кубка Германии с «Айнтрахтом»? Это довольно необычное стечение обстоятельств. Но предстоящая игра не повлияет на финал Кубка Германии», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».
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