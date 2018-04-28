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Астахов: протест «Химок» судьи не приняли, мы подали жалобу
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Астахов: протест «Химок» судьи не приняли, мы подали жалобу 

Чемпионат.com 1 час назад
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями от поражения команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги от ЦСКА и спорном эпизоде в концовке матча.
«Конечно, игра была напряжённой, всё решилось на последних секундах. После попадания Хиггинса мы ввели мяч, судьи в поле запустили таймер. Мы забили мяч, но испанский судья Хименес по непонятной причине остановил время и не засчитал попадание. В итоге мы были вынуждены переигрывать атаку, не смогли забить и проиграли. Считаю, что для организации уровня Евролиги в этом плей-офф слишком много судейских ошибок. Мы подали жалобу на судейство, приложили все видеоматериалы. Евролига должна разобраться с этим и внятно ответить нам, почему наше попадание не было засчитано. «Химки» настаивают, что это решение повлияло на исход встречи. Наш протест судьи не приняли, мы подали жалобу», — передаёт слова Астахова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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