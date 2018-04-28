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Фабрегас: «Сомневаюсь, что есть клуб, способный заплатить сумму, которую за Салаха потребует „Ливерпуль“
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Фабрегас: «Сомневаюсь, что есть клуб, способный заплатить сумму, которую за Салаха потребует „Ливерпуль“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-партнёр форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по «Челси», Сеск Фабрегас уверен, что египтянин продолжит карьеру на «Энфилде».
— Сегодня на месте «Ливерпуля» после такого сезона игрока, я не знаю, сколько можно запросить за него, — сказал Фабрегас Cadena Cope. — Сомневаюсь, что вообще есть такой клуб, способный заплатить сумму, которую за Салаха потребует «Ливерпуль». Уверен, что его так просто не отпустят. Мне сложно представить, что Мохамед сменит команду, по крайней мере, в этом году.
"Ливерпуль" по максимуму использует его сильные стороны. Салах талантливый, быстрый, забивной. У команды есть футболисты, которые открывают двери и дают ему нужное пространство. Он нашел правильное время и место, чтобы засиять, — добавил Фабрегас.
Напомним, что Салах признан лучшим игроком сезона в Англии
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