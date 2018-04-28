«Химки» ждут объяснений от Евролиги

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов назвал непонятной ситуацию, в которой судьи остановили на последних секундах атаку его команды в четвертом матче серии плей-офф Евролиги с ЦСКА​.

— Игра была напряженной, все решилось на последних секундах, — отметил Астахов. — После того как Хиггинс забил два очка, и мы ввели мяч в игру, судьи в поле запустили таймер. И нам совершенно непонятно, почему момент был переигран заново. По какой-то причине испанский арбитр Хименес остановил время и не засчитал нам попадание. В итоге мы вынуждены были проводить атаку заново, не смогли забить и проиграли. Считаю, что для организации такого уровня, как Евролига, в этом плей-офф слишком много судейских ошибок. Наш протест судьи не приняли, мы подали жалобу на работу арбитров, приложили все видеоматериалы. Евролига должна разобраться с этим и внятно ответить нам, на каком основании не были засчитаны два очка. «Химки» настаивают, что это повлияло на исход встречи и серии, и мы хотим объяснений, почему так произошло.