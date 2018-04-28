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Валерий Петраков: «Хочется, чтобы „Локомотив“ оформил чемпионство в Краснодаре. Но счет будет 1:1»
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Валерий Петраков: «Хочется, чтобы „Локомотив“ оформил чемпионство в Краснодаре. Но счет будет 1:1» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный российский тренер Валерий Петраков в преддверии матча 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Локомотивом», который пройдет 30 апреля, дал прогноз на его исход. Напомним, что для завоевания титула москвичам нужно набрать три очка в трех турах.
— Сумеют ли, на ваш взгляд, железнодорожники оформить чемпионство во встрече с «Краснодаром»?
— Хотелось бы этого. Они демонстрируют хорошую организованную игру как в обороне, так и в атаке на протяжении большей части сезона. Юрий Палыч, обладая огромным опытом по сравнению со своим оппонентом Мусаевым, знает что нужно делать в решающих матчах.
Правда, поставлю на 1:1. Если быть абсолютно объективным, то команды равны, а ничья очень вероятна.
— Кто более важен для своей команды — Смолов или Фарфан?
— Джефферсон только в последних играх начал проявлять себя. А Смолов, считаю, более квалифицированный нападающий. Не зря Федор лидер нашей сборной, сейчас находится в хорошей физической форме. Но судьбу встречи решают не два лидера, а больше. Многое будет зависеть от Денисова и Газинского — как они проявят себя в организации. Важно ещё то, как будут соперники доставлять нападающим мячи. Тут Миранчуки должны себя проявить. Мне по последнему матчу (с «Уфой» 0:0 — Прим. «СЭ») больше понравился Алексей, чем Антон. Словом, есть много факторов, которые повлияют на результат. (Арман МКРТЧЯН)
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