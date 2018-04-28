Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта Умтити с «Барселоной»

Известный испанский журналист Гильем Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

"Умтити после поражения от «Ромы» и своей слабой игры утратил позиции за столом переговоров. «Барселона», ранее настроенная не совсем оптимистично, теперь считает, что ситуация изменилась. Клуб теперь ближе к тому, чтобы убедить игрока остаться, существенно сократив свои финансовые запросы" — цитирует Балаге Sky Sports.

Напомним, что контракт 24-летнего Умтити с «Барселоной рассчитан до 2021 года, однако футболист рассматривает вариант со сменой клубной прописки, поскольку „сине-гранатовые“ не хотят увеличивать его зарплату до 9 миллионов евро в год.