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Алдонин: «После поражения в полуфинале Кубка России „Спартак“ как-то плывёт по течению»
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Алдонин: «После поражения в полуфинале Кубка России „Спартак“ как-то плывёт по течению» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин мыслями по поводу матча «Краснодар» — «Локомотив», в котором «красно-зёленые» могут оформить чемпионский титул.
— Оформят ли подопечные Юрия Сёмина чемпионство в предстоящем матче с «Краснодаром»?
— Думаю, сложно им придется в гостевом матче с «Краснодаром». Тем более, «Локомотиву» последние матчи давались довольно тяжело. Понятно, что «Локо» очень достойно смотрится в нынешнем сезоне, тем не менее, легкой прогулкой игра с «Краснодаром» точно не станет.
— Думаете, «Локомотив» не сумеет взять три очка в гостевом поединке?
— Почему? Я допускаю, такой вариант развития событий. Но опять же все мы видим, как тяжело «красно-зеленые» в последних турах добывают очки. Да и «Краснодар» после поражения в Москве от ЦСКА, конечно, постарается порадовать своих болельщиков позитивным результатом. Более того, они продолжают бороться за путевку в Лигу чемпионов — это о многом говорит.
"Спартак", который считался главным конкурентом «железнодорожников» в борьбе за чемпионство, в последних турах потерял шесть очков в матчах с не самыми сильными оппонентами. Ходят слухи об отставке Массимо Карреры. Нужно ли «Спартаку» менять главного тренера?
— Это пускай решает руководство «Спартака» — оставаться Каррере или нет. А что касается неудач «красно-белых», то видно, что после поражения в полуфинале Кубка России команда как-то плывет по течению… В принципе у «Спартака» очень хороший состав, поэтому, конечно, они могут серьезные задачи ставить. Посмотрим на оставшиеся матчи. Многое еще может измениться. Если «Спартак» считает себя сильным коллективом, то, конечно, обязан включиться в эту борьбу.
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