Врач сборной Бразилии: «Неймар упорно работает над восстановлением»

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который оперировал форварда «ПСЖ» Неймара, отметил, что игрок восстанавливается по плану. По его словам, бразилец должен быть готов к чемпионату мира.

— Неймар упорно работает, и мы ждем, что он сможет хорошо подготовиться к чемпионату мира, — цитирует Globo Esporte Ласмара. — Он хорошо восстанавливается, по программе. Нужно улучшить его физическую форму после возвращения в строй. После травмы нужно разрабатывать индивидуальную программу тренировок для игроков.