F1: Сергей Сироткин дебютировал на городской трассе Баку 

На городской трассе Баку завершились пятничные свободные тренировки команд Формулы-1 по программе Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал победитель предыдущей гонки в Шанхае Даниэль Риккардо из команды Red Bull. Россиянин Сергей Сироткин (Williams) в первой тренировке показал восьмой результат, опередив напарника Лэнса Стролла на 0.110 секунды, а во второй был только 17-м с отставанием от канадца в 0.548 секунды.
Сводный протокол пятничной свободной практики на Гран-при Азербайджана F1 2018
Даниэль Риккардо (Red Bull) 1:42.795 Кими Райкконен (Ferrari) +0.069 Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.116 Валттери Боттас (Mercedes) +0.775 Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.808 Фернандо Алонсо (McLaren) +0.905 Эстебан Окон (Force India) +1.018 Карлос Сайнс (Renault) +1.039 Кевин Магнуссен (Haas F1) +1.182 Нико Хюлкенберг (Renault) +1.296 Себастьян Феттель (Ferrari) +1.332 Серхио Перес (Force India) +1.347 Роман Грожан (Haas F1) +1.630 Лэнс Стролл (Williams) +1.664 Пьер Гасли (Toro Rosso) +1.917 Шарль Леклер (Sauber) +2.145 Сергей Сироткин (Williams) +2.212 Брендон Хартли (Toro Rosso) +2.256 Стоффель Вандорн (McLaren) +2.493 Маркус Эриксон (Sauber) +3.247 «Заметен большой контраст между началом и концом дня, — комментирует итоги пятничной практики Сергей Сироткин. — Первая практика прошла позитивно в плане проделанной работы и собранной информации. Очень хорошо, что обе машины попали в первую десятку — хорошее начало дня. Во второй практике мы оказались менее успешны. Я был немного ограничен в количестве шин, поскольку у меня оставался только один квалификационный комплект, а остальными были уже использованные жесткие составы. Так что даже на машине с неполными баками мне не удалось показать максимальные результаты. А когда автомобиль был полностью заправлен, на трассе оказался плотный трафик. Я сделал пару чистых кругов, но не думаю, что они были лучшими на таких шинах, в таких погодных условиях и при перегреве. Немного обидно, поскольку утром всё хорошо начиналось, а эта сессия оказалась одной из худших».
Завтра на Гран-при Азербайджана пройдет одна сессия свободной практики, после которой гонщики в ходе квалификации определят порядок расстановки на старте воскресной гонки.