F1: Сергей Сироткин дебютировал на городской трассе Баку

На городской трассе Баку завершились пятничные свободные тренировки команд Формулы-1 по программе Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал победитель предыдущей гонки в Шанхае Даниэль Риккардо из команды Red Bull. Россиянин Сергей Сироткин (Williams) в первой тренировке показал восьмой результат, опередив напарника Лэнса Стролла на 0.110 секунды, а во второй был только 17-м с отставанием от канадца в 0.548 секунды.

Сводный протокол пятничной свободной практики на Гран-при Азербайджана F1 2018

Завтра на Гран-при Азербайджана пройдет одна сессия свободной практики, после которой гонщики в ходе квалификации определят порядок расстановки на старте воскресной гонки.