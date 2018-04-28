Порядка 50 тысяч мексиканских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018

Число болельщиков из Мексики, которые могут посетить матчи чемпионата мира в России, составит более 50 тысяч человек. Об этом сообщил представитель смешанного фонда по продвижению туризма города Мехико Маурисио Рейна.

Он отметил, что общее число мексиканцев, посещающих Россию с туристическими целями, составляет около 20 тысяч человек в год, и власти хотят увеличить его до 40 тысяч в год.