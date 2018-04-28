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Порядка 50 тысяч мексиканских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018
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Порядка 50 тысяч мексиканских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Число болельщиков из Мексики, которые могут посетить матчи чемпионата мира в России, составит более 50 тысяч человек. Об этом сообщил представитель смешанного фонда по продвижению туризма города Мехико Маурисио Рейна.
Он отметил, что общее число мексиканцев, посещающих Россию с туристическими целями, составляет около 20 тысяч человек в год, и власти хотят увеличить его до 40 тысяч в год.
— Эти 50 тысяч человек намерены посетить те матчи, в которых будет играть наша национальная команда, — цитирует "РИА Новости" Рейну.
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