«Витория Гимараэш» дожала «Морейренсе»

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимараэш» на своём поле одержала минимальную победу над «Морейренсе».

"Витория Гимараэш" — «Морейренсе» — 1:0 Гол: Уртадо, 90 — 1:0.