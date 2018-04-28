Черкас: Денисенко не вызвали на ЮЧМ не из-за травмы, боялись нарушения дисциплины

Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира

«Сначала Денисенко приехал с травмой, потом ее залечил и был готов играть. Но тренерский штаб решил не вызывать его. Мы проанализировали турниры, на которых он играл: он регулярно получает 5+20 и пропускает матчи. Денисенко целенаправленно идет наносить травму. Чемпионат мира — короткий. Представьте, что в матче с французами он нанес бы травму сопернику. Пропустил бы еще три игры, был бы скандал. Не поверили, что он исправит свою дисциплину.

Я спрашивал у Зыбина: «Почему ты не говоришь так, как есть? Ты же открыт». Зачем эта «травма»? Она была, но прошла. Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и все. Надо было об этом сказать.

Что касается Свечникова, мы долго вели переговоры с клубом. Они сослались на его травму, и Андрей не приехал. Хованов говорил, что ему надо делать операцию, поэтому не приехал. Конечно, если был бы Свечников, он бы помог. Это первый номер драфта, как бы не помог?» — сказал Черкас в интервью «Р-Спорт».