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Спастись от банкротства «Лучу» могут власти Приморья и сильный спонсор
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Спастись от банкротства «Лучу» могут власти Приморья и сильный спонсор 

АиФ-Владивосток 43 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Власти Приморья и группа компаний «Аква-Ресурсы» помогут главному приморскому футбольному клубу «Луч-Энергия» выйти из финансового кризиса. Подробнее о совместных действиях властей и спонсора рассказали в пресс-службе ГК «Аква-Ресурсы».
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Герб и флаг Приморья: как выглядит и кто придумал? Кому шайбу, кому мяч. Кто играет в футбол и хоккей в Приморье? Почему «Луч» проведёт домашний матч без зрителей условно?
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