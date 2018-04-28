Денис Зернов: Вратарь нас сегодня подтащил

— Потратили много сил сегодня, не реализовали свои моменты, — приводит слова Зернова официальный сайт ФХР. — Много позволяли сопернику. Вратарь нас сегодня подтащил. Здорово, что выиграли. Сейчас восстановимся, завтра силы будут.

— Когда приходилось последний раз играть три игры подряд? — Может, на сборах? Да, наверное, летом.

— Сезон в клубе получился хорошим. Ждали вызова в сборную? — Если честно, я не думал об этом. Воспринял вызов с радостью. Продлил сезон, играю в удовольствие.

— Завтра матч против Австрии. — Будет интересно сыграть против команды, которая готовится к чемпионату мира, проверить себя, получить новый опыт. Настроимся на игру, нужно обязательно выигрывать, ведь мы играем дома.