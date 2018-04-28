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Гути покидает «Реал»
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Гути покидает «Реал» 

Soccer News 33 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер юношеской команды "Реала" Гути решил покинуть королевский клуб.
"Мне нужен новый вызов. Я получил несколько предложений из-за пределов Испании и, вероятно, будут выбирать из них. Конечно же, поработать в главной команде «Реала» — моя мечта, однако пока она ею и остаётся. Сейчас же настал момент, когда наши дороги должны разойтись" — цитирует Гути El Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что под руководством 41-летнего специалиста юношеская команда «Реала» завоёвывала требл — чемпионат, кубок и лигу Чемпионов в своей возрастной категории.
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