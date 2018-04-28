Ещё
Барцокас: Для всех в «Химках» этот сезон — большой шаг вперед
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барцокас: Для всех в «Химках» этот сезон — большой шаг вперед 

LiveSport.Ru 30 минут назад
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после четвертого матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (88:89, 1-3) подвел итоги сезона.
«Сезон Евролиги закончился для «Химок». Мы показали большой прогресс как команда, бились с ЦСКА в четырех матчах.
Мы бились на равных, мы отдали себя полностью. Но однако в концовке все детали сложились против нас. Мы начали матч с абсолютно неправильным настроем, но это нормально.
Мы находились под большим давлением, у нас новая команда. После большого перерыва мы смогли изменить свой подход, свою игру.
Обе команды заслужили победу, но в концовке все сложилось против нас. Мы совершили быстрый фол на Серхио Родригесе, который не надо было совершать.
Затем мы мазали один бросок, а Кори Хиггинс забил тяжелый мяч. Мы не смогли сделать бросок в решающей атаке, мы менялись в защите.
Однако нас попросили о замене, которую мы не просили, потому что у нас не было возможности сделать замену. Непонятно, почему это произошло, это неправильно.
Мы должны поздравить ЦСКА, они были лучшей командой. Я горжусь «Химками», спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас в Мытищах на протяжении всего сезона.
Для всех нас этот сезон — большой шаг вперед. Мы отдали все, что могли. Никто не ожидал, что мы будем играть на равных с ЦСКА в этой серии.
Надеюсь, что продолжим в том же духе, и в следующем сезоне все будет только лучше», — приводит «Р-Спорт» слова Барцокаса.
LiveSport.Ru: последние новости
«Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде Полузащитник «Урала» восстановился после травмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского6
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение