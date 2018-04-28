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В Белгородской области изъяли около 50 поддельных купюр
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В Белгородской области изъяли около 50 поддельных купюр 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начала года в Белгородской области выявили 28 поддельных пятитысячных купюр и 20 банкнот номиналом 1000 рублей. Кроме того банкиры изъяли из обращения четыре поддельные стодолларовые банкноты.
Кроме того эксперты регионального отделения Банка России изучили семь новых банкнот номиналом 2000 рублей, поступивших на проверку. Все они были залиты краской, но при этом оказались подлинными.
Эксперты отметили, что мошенники в первую очередь стараются изготавливать подделки с крупным номиналом. Фальшивые деньги они стараются сбыть пожилым людям.
Специалисты отметили, что у подлинных купюр не должна прощупываться микроперфорация. Также они отметили, что очень трудно подделать кипп-эффект — скрытое изображение букв «РР» на банкнотах образца 1997 года или символа рубля на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Под одним углом зрения эти буквы и символы кажутся светлыми на темном фоне, а при повороте становятся темными на светлом фоне.
Как сообщал ранее «ФедералПресс», жители Белгородской области хранят в банках 210 млрд рублей. Вклады в рублях составляют 81% всех депозитов.
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