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Тренер «Челси» Конте рассказал о низких шансах команды на место в ЛЧ
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Тренер «Челси» Конте рассказал о низких шансах команды на место в ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Footballtransfers.ru
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о предстоящем гостевом матче 36-го тура АПЛ с «Суонси Сити». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это будет нелегко. Единственный способ сохранить надежду на место в Лиге чемпионов — это брать три очка в каждой игре.
Это будет очень сложно, но нам нужно попытаться оказать давление. Единственный способ сделать это — победить «Суонси» в предстоящем поединке. Мы должны постараться закончить сезон как можно лучше", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Ранее руководство «Барселоны» выразило заинтересованность в защитнике «Челси» Маркосе Алонсо.
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