Тренер «Челси» Конте рассказал о низких шансах команды на место в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о предстоящем гостевом матче 36-го тура АПЛ с «Суонси Сити». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Это будет нелегко. Единственный способ сохранить надежду на место в Лиге чемпионов — это брать три очка в каждой игре.

Это будет очень сложно, но нам нужно попытаться оказать давление. Единственный способ сделать это — победить «Суонси» в предстоящем поединке. Мы должны постараться закончить сезон как можно лучше", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».