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ЕС введет квоты в 30% на европейское ТВ и кино
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ЕС введет квоты в 30% на европейское ТВ и кино 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Европарламент разрабатывает закон, обязывающий иностранные компании, выделять 30% от их эфирного времени телепрограммам и фильмам европейского производства. Об этом сообщается в пресс-релизе Европарламента. В заявлении упоминается, что данные правила будут касаться не только телевещательных компаний, но также и интернет-платформ и онлайн-кинотеатров.
"Измененное законодательство будет применяться к телевещательным компаниям, а также к платформам, предоставляющим услуги по видео по запросу и общий доступ к видео, — таким, как Netflix, YouTube или Facebook, а также платформам, осуществляющим прямые трансляции. Также приняты более строгие правила по рекламе и установлены требования к минимальной доле в 30% от общего контента программ по ТВ-каналам, платформ видео по запросу".
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