Ещё
«Аль-Садд» проиграл в финале Кубка наследного принца Катара, Хави получил красную карточку
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аль-Садд» проиграл в финале Кубка наследного принца Катара, Хави получил красную карточку 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
«Аль-Садд» проиграл «Аль-Духаилю» в финале Кубка наследного принца Катара (1:2). Победный гол был забит на 11-й добавленной минуте с пенальти, так как арбитр потратил время на просмотр повтора нарушения в штрафной площади и вынесение решения. Во время паузы для разбирательств экс-полузащитник сборной Испании Хави, который к тому времени уже был заменен, получил красную карточку за споры с арбитром.
آراء محللي مجلس قناة الكأس حول اللقطة المثيرة للجدل التي احتسبها الحكم عبد الله العذبة ركلة جزاء للدحيل في نهائي كأس قطر pic.twitter.com/AcBL4P9jeA
— قناة الكأس (@alkasschannel) 27 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Денис Зернов: "Ничего такого вратарь Белоруссии не делал, но мы бросали прямо в него" France Football: "Иньеста, извини, что у тебя нет "Золотого мяча" МИД РФ и Минспорт подписали Концепцию о международной деятельности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского6
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение