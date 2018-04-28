Полузащитник «Марселя» может сыграть за сборную Сенегала на ЧМ-2018

Полузащитник «Марселя» Буна Сарр может сыграть за сборную Сенегала на чемпионате мира-2018, сообщает "Советский спорт"

По информации Goal, 26-летний игрок получил предложение от национальной команды Сенегала. Отмечается, что накануне СМИ предполагали, что футболист будет вызван в сборную Францию, однако предложение так и не поступило.

В 2013 году Сарр сыграл в составе Гвинеи в товарищеском матче против Алжира.

Сейчас Сарр в составе «Марселя» борется за победу в Лиге Европы и за медали чемпионата Франции.

Ранее обитательница самарского зоопарка коза по кличке Забияка, которую избрали предсказательницей результатов чемпионата мира по футболу 2018 года, определила победителя мирового первенства.