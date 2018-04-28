Винченцо Монтелла может покинуть тренерский пост в «Севилье»

Руководители испанского клуба «Севилья» недовольны работой в клубе его главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы . Как сообщает ряд изданий, наставник скорее всего будет отправлен в отставку. Причиной стали затянувшиеся неудачи в чемпионате испанской Примеры.

Совет директоров «Севильи» по некоторым данным накануне очередного тура первенства Испании принял решение, что если андалузцы уступят середняку турнира «Леванте», то Монтелла будет уволен. «Севилья» накануне уступила «Леванте» — 1:2. Тем самым, серия без побед во всех турнирах увеличилась для «Севильи» до 9 матчей. Команда занимает в Примере 7-е место.

Монтелла понимает, что может быть отправлен в отставку, но высказывается дипломатично: «Вопрос не ко мне, — цитирует наставника Cadena Cope. — Я тренер „Севильи“, профессионал, работаю с энтузиазмом и полной концентрацией. Думаю, к концу сезона мы сможем улучшить текущее положение в таблице. Остальное решать не мне».