Матч между «Зенитом» и ЦСКА начнется с новой песни Шнурова

На матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ впервые прозвучит новая песня группы «Ленинград». Об этом лидер коллектива Сергей шнуров рассказал на своей странице в Instagram.

Строки своей новой песни музыкант посвятил «сине-бело-голубым»:

«С нами дождь и ветер с нами

Льет и дует между снами.

Выше поднимите знамя,

Если даже ветер с нами.

Питер — ветер!

Ветер — Питер!

Выше знамя поднимите!

На граните-парапете

Почему бы и не спеть нам?

Сине-бело-голубое небо — Питер!

Вместе, смело! Солнце светит нам в «Зените».

По словам самого Шнурова, песню нужно исполнять хором. Музыкант добавил, что не сможет лично присутствовать на стадионе во время матча, поскольку в это время будет находиться во Флоренции, но «его сердце останется в Питере».

Стартовый свисток матча прозвучит в 16.30 29 апреля.