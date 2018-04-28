Матч между «Зенитом» и ЦСКА начнется с новой песни Шнурова 

На матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ впервые прозвучит новая песня группы «Ленинград». Об этом лидер коллектива Сергей шнуров рассказал на своей странице в Instagram.
Строки своей новой песни музыкант посвятил «сине-бело-голубым»:
«С нами дождь и ветер с нами
Льет и дует между снами.
Выше поднимите знамя,
Если даже ветер с нами.
Питер — ветер!
Ветер — Питер!
Выше знамя поднимите!
На граните-парапете
Почему бы и не спеть нам?
Сине-бело-голубое небо — Питер!
Вместе, смело! Солнце светит нам в «Зените».
По словам самого Шнурова, песню нужно исполнять хором. Музыкант добавил, что не сможет лично присутствовать на стадионе во время матча, поскольку в это время будет находиться во Флоренции, но «его сердце останется в Питере».
Стартовый свисток матча прозвучит в 16.30 29 апреля.