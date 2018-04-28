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Новая песня Сергея Шнурова о «Зените» откроет матч с ЦСКА
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Новая песня Сергея Шнурова о «Зените» откроет матч с ЦСКА 

Советский спорт 1 час назад
Песня Сергея Шнурова «Ленинград в »Зените» откроет матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
«На матче «Зенит» — ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.
К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере», — написал Шнурова в инстаграме.
#Repost @shnurovs 29 числа, на матче #ЗенитЦСКА состоится премьера песни, и так-как я её сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!
Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)
27 Апр 2018 в 7:38 PDT  Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. Армейцы с 51-м очком занимают второе место в турнирной таблице, а команда из Санкт-Петербурга расположилась на четвертой строчке, имея в активе на два очка меньше.
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