Новая песня Сергея Шнурова о «Зените» откроет матч с ЦСКА

«На матче «Зенит» — ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.

К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере», — написал Шнурова в инстаграме.

#Repost @shnurovs 29 числа, на матче #ЗенитЦСКА состоится премьера песни, и так-как я её сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

27 Апр 2018 в 7:38 PDT Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. Армейцы с 51-м очком занимают второе место в турнирной таблице, а команда из Санкт-Петербурга расположилась на четвертой строчке, имея в активе на два очка меньше.