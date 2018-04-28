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Бондарь и Минибаев — вторые на этапе мировой серии в Монреале
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Бондарь и Минибаев — вторые на этапе мировой серии в Монреале 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе мировой серии в Монреале. Они набрали 425,28 балла. Первыми финишировали китайцы Цю Бо и Ян Цзянь (472,11, а замкнули тройку лучших американцы Стил Джонсон и Брэндон Лоскьяво (420,66).
Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали четвертыми в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, набрав 292,8 балла. Победу одержали китаянки Чан Яни и Ши Тинмао (313,50), вторыми стали канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини Болье (304,83), а замкнули тройку австралийки Эстер Цинь и Аннабель Смит (295,80).
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