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Российский прыгун в воду стал третьим на этапе Мировой серии
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Российский прыгун в воду стал третьим на этапе Мировой серии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский спортсмен Александр Бондарь показал третий результат в прыжках в воду с десятиметровой вышки на этапе Мировой серии, который завершился в канадском Монреале, сообщает ТАСС.
По итогам шести прыжков Бондарь набрал 531,15 балла.
Первое место занял китаец Цю Бо (568,15 балла), вторым стал его соотечественник Ян Цзянь (551,40). Российский прыгун Никита Шлейхер показал четвертый результат — 475,85.
Прыжки в воду. Мировая серия. Монреаль. Вышка 10 метров
1. Цю Бо (Китай) — 568,15 балла
2. Ян Цзянь (Китай) — 551,40  3. Александр Бондарь (Россия) — 531,15  4. Никита Шлейхер (Россия) — 475,85
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