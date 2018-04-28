Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и болельщиков армейцев с 95-летием Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Телеграмма участникам торжественного собрания, посвященного юбилею клуба, размещена в пятницу на сайте Кремля.
"Среди его [ЦСКА] воспитанников — блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние", — говорится в поздравлении.
Путин отметил, что за годы существования ЦСКА «вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта» и подчеркнул, что армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников.
Президент добавил, что успехи ЦСКА укрепляют авторитет клуба и статус России как великой спортивной державы, подтверждая лидерские позиции в в гимнастике и фигурном катании, легкой атлетике, единоборствах, а также в футболе, баскетболе и хоккее.
Днем основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года — в этот день прошел первый футбольный матч между воинами— спортсменами на первенство столицы. Тогда футболисты носили форму с эмблемой Опытно-показательной военно-спортивной площадки всевобуча (ОППВ). В 1928 года ОППВ вошла в состав Центрального Дома Красной армии как отдел физической культуры и спорта. Спустя 30 лет приказом военного ведомства страны был создан Центральный спортивный клуб Минобороны, а в 1960 году ему дали привычное название ЦСКА. В настоящий момент клуб воспитывает спортсменов в 72 видах спорта.