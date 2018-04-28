Президент РФ: Выдающиеся достижения ЦСКА — наша общая гордость и национальное достояние

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и болельщиков армейцев с 95-летием Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Телеграмма участникам торжественного собрания, посвященного юбилею клуба, размещена в пятницу на сайте Кремля.

"Среди его [ЦСКА] воспитанников — блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние", — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что за годы существования ЦСКА «вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта» и подчеркнул, что армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников.

Президент добавил, что успехи ЦСКА укрепляют авторитет клуба и статус России как великой спортивной державы, подтверждая лидерские позиции в в гимнастике и фигурном катании, легкой атлетике, единоборствах, а также в футболе, баскетболе и хоккее.