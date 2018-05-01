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Моуринью: когда не побеждаю в турнирах, говорю, что победы в них не важны
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Моуринью: когда не побеждаю в турнирах, говорю, что победы в них не важны 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил на тему о значимости побед в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге.
«Что для меня важнее выиграть: Лигу чемпионов или английскую Премьер-Лигу? Как я всегда говорил, самый важный трофей — тот, который мы выиграем. Так что, когда я выигрывал Лигу чемпионов — это был самый важный титул. Аналогично в отношении чемпионатов, которые я выигрывал. А когда я не побеждаю в турнирах, то говорю, что победы в них не важны», — сказал Моуринью на пресс-конференции, видео которой было размещено в «твиттере» El Chiringuito TV.
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