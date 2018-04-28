Полузащитник «Марселя» может сменить сборную Франции на Сенегал ради ЧМ-2018 

Полузащитник «Марселя» Буна Сарр получил предложение сыграть на грядущем мундиале в России за сборную Сенегала, сообщает Goal.
26-летний Сарр удачно проводит нынешний сезон, по этой причине французские СМИ стали писать о том, что он может получить вызов в сборную Франции, однако Дидье Дешам так и не вызвал футболиста.
Примечателен тот факт, что в 2013 году Буна Сарр принимал участие в товарищеском матче за сборную Гвинеи против Алжира (2:2).
В текущем сезоне Сарр сыграл за «Марсель» 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.