Полузащитник «Марселя» может сменить сборную Франции на Сенегал ради ЧМ-2018

Полузащитник «Марселя» Буна Сарр получил предложение сыграть на грядущем мундиале в России за сборную Сенегала, сообщает Goal.

26-летний Сарр удачно проводит нынешний сезон, по этой причине французские СМИ стали писать о том, что он может получить вызов в сборную Франции, однако Дидье Дешам так и не вызвал футболиста.

Примечателен тот факт, что в 2013 году Буна Сарр принимал участие в товарищеском матче за сборную Гвинеи против Алжира (2:2).

В текущем сезоне Сарр сыграл за «Марсель» 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.