Ещё
Полузащитник «Марселя» может сменить сборную Франции на Сенегал ради ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитник «Марселя» может сменить сборную Франции на Сенегал ради ЧМ-2018 

SPORT24.ru 36 минут назад
Полузащитник «Марселя» Буна Сарр получил предложение сыграть на грядущем мундиале в России за сборную Сенегала, сообщает Goal.
26-летний Сарр удачно проводит нынешний сезон, по этой причине французские СМИ стали писать о том, что он может получить вызов в сборную Франции, однако Дидье Дешам так и не вызвал футболиста.
Примечателен тот факт, что в 2013 году Буна Сарр принимал участие в товарищеском матче за сборную Гвинеи против Алжира (2:2).
В текущем сезоне Сарр сыграл за «Марсель» 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.
SPORT24.ru: последние новости
Российский дуэт Бондарь/Минибаев стал вторым на этапе Мировой серии в Монреале Зидан: «Иньеста заслужил «Золотой мяч» в год победы Испании на ЧМ» Клопп – фанатам: «Ведите себя в Риме подобающим образом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение