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Игроки «Монако» недовольны продлением контракта с Моутинью
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Игроки «Монако» недовольны продлением контракта с Моутинью 

Газета.Ru 1 час назад
Во французском «Монако» недовольны продлением контракта с португальским полузащитником Жоау Моутинью, передает "Советский спорт".
По информации RMC, причиной для недовольства стал отказ руководства клуба от переговоров с другими игроками до конца сезона, чтобы сосредоточиться на игре команды.
На данный момент «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с минимальным отрывом от ближайших преследователей.
Ранее сообщалось, что новым владельцем «Милана» может стать российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, занимающий аналогичную должность в «Монако».
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