Игроки «Монако» недовольны продлением контракта с Моутинью

Во французском «Монако» недовольны продлением контракта с португальским полузащитником Жоау Моутинью, передает "Советский спорт"

По информации RMC, причиной для недовольства стал отказ руководства клуба от переговоров с другими игроками до конца сезона, чтобы сосредоточиться на игре команды.

На данный момент «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с минимальным отрывом от ближайших преследователей.