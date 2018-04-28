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«Лас-Пальмас» продлит абонементы их владельцам на следующий сезон
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«Лас-Пальмас» продлит абонементы их владельцам на следующий сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
«Лас-Пальмас» объявил, что владельцы абонементов на нынешний сезон бесплатно получат абонементы на следующий сезон. Клуб по итогам текущего сезона вылетел во второй по силе дивизион Испании. В ближайшие недели будут объявлены подробности. «Это меньшее, что мы могли бы сделать для фанатов после разочарования этого сезона», — отметил президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес.
Клуб с Канарских островов с 21 очков занимает 19-е место в чемпионате Испании, проиграв последние 5 матчей и опережая только «Малагу».
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