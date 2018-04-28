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Определились претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ
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Определились претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Определилась тройка претендентов на получение приза Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Харт Мемориал Трофи», который выдается за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы НХЛ, на награду претендуют Тэйлор Холл из «Нью-Джерси», Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» и Натан Маккиннон из «Колорадо».
Церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе состоится 20 июня.
Ранее стали известны имена претендентов на приз «Леди Бинг Трофи» — трофей, ежегодно присуждаемый игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.
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