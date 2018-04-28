Определились претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Определилась тройка претендентов на получение приза Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Харт Мемориал Трофи», который выдается за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе состоится 20 июня.

Ранее стали известны имена претендентов на приз «Леди Бинг Трофи» — трофей, ежегодно присуждаемый игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.