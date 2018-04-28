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Комсомольская «Смена» впервые за четыре года проиграла крупно
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Комсомольская «Смена» впервые за четыре года проиграла крупно 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В очередном туре первенства России среди клубов зоны «Восток» второго дивизиона футболисты «Смены» проиграли в гостях «Сахалину» — 0:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это первое крупное поражение комсомольчан за последние четыре года (в 2014-м «Смена» уступила томской «Томи-2» — 1:4). Островитяне открыли счёт на последней минуте первого тайма, а после перерыва отправили в ворота футболистов города Юности ещё два мяча.
— Мы попытались сыграть активно и поначалу это получалось, — сказал наставник «Смены» Максим Швецов. — Но в дальнейшем соперник забрал инициативу, усложнив нам игру. Во втором тайме хотели сравнять счет, появлялись свободные зоны на нашей половине поля, брак в передачах. Уровень исполнительского мастерства хромает, команда у нас молодая. Хорошо, что тремя мячами отделались. Однако именно таких играх ребята должны расти. Переломят себя, сделают правильные выводы, значит, будут играть, нет — их предел первенство края.
Благодаря этой победе «Сахалин» набрал 27 очков и ещё более упрочил лидирующее положение. На три очка от островитян отстают «Чита» и барнаульское «Динамо». У «Смены» 20 очков, но игра в запасе. Очередной матч комсомольчане вновь проведут в Южно-Сахалинске 30 апреля.
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