Россия в ожидании нового чемпиона

В отечественном футболе вот-вот произойдет смена караула. В 28-м туре премьер-лиги, который стартует сегодня матчем «Арсенал» — «Анжи», может досрочно определиться обладатель «золота». А может и не определиться: все зависит от «Локомотива» и его преследователей. В центральной встрече выходных сразятся «Зенит» и ЦСКА.

Сейчас как раз тот случай, когда начать нужно с конца — с турнирной таблицы. У всех осталось по три игры. Первый — «Локо», который, хоть и притормозил, потеряв в двух встречах четыре очка, все равно без пяти минут чемпион. У подопечных Юрия Семина 57 баллов, 51 очко у ЦСКА, 50 осталось у «Спартака» . «Народная команда» сама придушила интригу, добровольно слагая с себя чемпионские полномочия.

По мнению большинства, виноват главный тренер Массимо Каррера: именно он проиграл ключевой поединок прошлого тура «Ахмату». Эмоциональная реплика экс-защитника красно-белых и сборной СССР, лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева

Евгений Ловчев футболист «Состояние неуверенности, разболтанности, неколлективности. И быстрее надо играть в футбол. Но то, что творилось в первом тайме с „Ахматом“, когда они мяч поперек поля катали… И в перерыве показали статистику: что четыре защитника „Спартака“ и Фернандо — именно у них самый высокий процент точных передач! Они просто друг другу мяч катали поперек, а те стояли сзади. И их ловили за счет контратак. Да кто только не ловил оборону „Спартака“ на контратаках в этом году! И последнее, когда он говорит перед игрой: „Это мое решение — не выпускать Глушакова“, — при всем том, что сколько же он выручал в этом сезоне, Глушаков-то! Я бы на месте Карреры его все же выпустил».

Итак, у «Спартака» 50 очков, год назад после 27-го тура было на 13 больше, 49 очков у «Зенита», 47 у «Краснодара». Все пять лидеров — претенденты на Лигу чемпионов. Претендентов на золотые медали — четверо, но реальные шансы, кроме железнодорожников, лишь у ЦСКА. И то в случае, если «Краснодар» в понедельник, 30 апреля, остановит «паровоз» на своем поле. Исключать этого нельзя, но сами армейцы все равно должны побеждать в Питере прямого конкурента за путевку в Лигу. Как они сыграют 29-го числа, не знает никто. Однако можно поискать прогноз Константина Генича , который абсолютно точно предсказал матч первого круга в октябре прошлого года в Москве.

Константин Генич комментатор «Матч ТВ» «ЦСКА, я не думаю, что будет раскрываться. „Зенит“, в свою очередь, тоже в этом сезоне показал, что может сыграть „от соперника“ — тактически. Скорее всего, будет „низ“; скорее всего, голов много быть не должно. Но, мне кажется, „Зенит“ сейчас и психологически, и эмоционально поувереннее. Поэтому, мне кажется, „Зенит“ точно не проиграет…»

В первом круге ЦСКА и «Зенит» сыграли 0:0. Сейчас ничья не устроит ни тех, ни других: теряется не только «золото», но и на 50% Лига чемпионов. А Питер еще и лишился вратаря: голкипер сборной России Андрей Лунев на полмесяца выбыл из-за травмы. Зато у москвичей восстановились Вернблум и Дзагоев. Ну и «Спартак»: действующий пока чемпион страны в воскресенье, 29 апреля, в два часа дня сразится в Перми с «Амкаром».

Новый рейтинг финансовой мощи ведущих национальных турниров подтверждает рост отечественного футбола. Впервые за полтора года нам удалось опередить Турцию и закрепиться на седьмом месте. Сегодняшняя стоимость чемпионата России — 760 млн евро. Кроме турецкой Суперлиги, нам удалось оторваться еще и от Аргентины с Нидерландами.

Но впереди по-прежнему Португалия, Бразилия и так называемая «большая пятерка», которая опережает ближайших преследователей более чем в два раза. Лидер, естественно, тот же — английская премьер-лига. Ее оценивают в 6,68 млрд евро. 2 млрд евро уступает британцам Лига Испании.