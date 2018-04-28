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Уборка последних партий весеннего чая в провинции Хубэй
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Уборка последних партий весеннего чая в провинции Хубэй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ крестьяне-чаеводы торопятся и помогают друг другу, чтобы успеть до лета собрать последние партии весеннего чая и поставить их на рынок. Фотографии Синьхуа / Сун Вэнь
Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ крестьяне-чаеводы торопятся и помогают друг другу, чтобы успеть до лета собрать последние партии весеннего чая и поставить их на рынок. Фотографии Синьхуа / Сун Вэнь
Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ крестьяне-чаеводы торопятся и помогают друг другу, чтобы успеть до лета собрать последние партии весеннего чая и поставить их на рынок. Фотографии Синьхуа / Сун Вэнь
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