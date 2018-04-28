Уборка последних партий весеннего чая в провинции Хубэй

Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 27 апреля / Синьхуа / — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ крестьяне-чаеводы торопятся и помогают друг другу, чтобы успеть до лета собрать последние партии весеннего чая и поставить их на рынок. Фотографии Синьхуа / Сун Вэнь

Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ крестьяне-чаеводы торопятся и помогают друг другу, чтобы успеть до лета собрать последние партии весеннего чая и поставить их на рынок. Фотографии Синьхуа / Сун Вэнь

Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ крестьяне-чаеводы торопятся и помогают друг другу, чтобы успеть до лета собрать последние партии весеннего чая и поставить их на рынок. Фотографии Синьхуа / Сун Вэнь