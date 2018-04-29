«12 млн евро лишними для ЦСКА не будут». Эксперты о матче с «Зенитом»

— Хотелось бы увидеть не битву за место в таблице, а привлекательный футбол, достойный двух ведущих команд страны. В последнее время нашему чемпионату не хватает эмоционального заряда от игроков, часто они отвлекаются на посторонние вещи.

«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все Недавний матч в Туле оставил двоякое впечатление. «Зенит» пропустил три гола от заметно уступающего в классе соперника, не проявил характер. Только Далер Кузяев — молодец. Вышел на замену, забил два, но это тоже больше дело случая. Единства на поле я не увидел.

Судя по всему, «Зениту» летом опять придется начинать с нуля. Прошлогодняя революция ни к чему не привела. Нужны новые игроки, новый тренер. Хотя, заявка и так раздута. Посмотрите, сколько зенитовцев разошлись по арендам. Такой длинной платежной ведомости ни у кого в РФПЛ нет…

Как бы ни сыграли с ЦСКА, вряд ли Роберто Манчини останется в команде. Я бы вообще предпочел, чтобы клуб сменил философию. Начал подтягивать собственные резервы. Приятнее, чтобы третье-четвертое место завоевал сосед по лестничной площадке, чем приехал бы очередной Халк — и взял золото. К тому же, иностранцы результата давно не дают. Не получилось раз, не получилось два. Может, пора уже понять, что это тупик?

— ЦСКА подходит к матчу в лучшем состоянии, чем «Зенит». Игра с «Краснодаром» оставила приятное впечатление. Начал забивать Ахмед Муса Виктор Гончаренко проводит очень удачные замены. Надеюсь, в Санкт-Петербурге этот фактор тоже сработает.

В целом сезон для ЦСКА оцениваю на четверку. Если брать РФПЛ. А за еврокубки ставлю пятерку! Команда сделала задел на следующий сезон. Подтянулись молодые ребята, которые, уверен, продолжат прибавлять. Но для прогресса важно играть в Лиге чемпионов. Поэтому так важно победить «Зенит». И желательно занимать итоговое второе место. Прямая путевка в групповой этап Лиги — это сразу 12 млн евро в бюджет. Лишними для ЦСКА они не будут.

Но «Зенит», понятно, упрется. Для питерцев непопадание в Лигу чемпионов — катастрофа. С таким-то бюджетом. Так что, жду битвы.

Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?