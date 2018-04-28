«Амкар» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля

«Амкар»

«Амкар» после двух кряду поражений с общим счетом 0:6 переиграл «Тосно» (2:0), который, кажется, так и не пришел в себя после победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Команда Евсеева сделала ставку на острожное начало, отдав инициативу и присматриваясь к сопернику. При этом пермяки не тлько защищались компактно и надежно, но и опасно контратаковали. В одно из таких атак Сухарев свалил в хозяйской штрафной Мильковича, и судья без раздумий указал на «точку», а приговор реализовал Рязанцев. Во второй 45-минутке «Тосно» раскрывался еще больше, но свободными зонами гости воспользовались лишь раз — уже в концовке отличился Костюков, незадолго до этого вышедший на замену.

Победив в Санкт-Петербурге, «Амкар» догнал по очкам «Ростов», но не смог покинуть зону переходных матчей — команда Карпина опережает пермяков по дополнительным показателям.

Так что расслабляться сибирякам пока рано — впереди жаркая борьба за место под Солнцем с тем же «Ростовом» и, наверное, «Динамо». «Бело-голубые» впереди всего на 2 очка.

«Спартак»

На фоне двух супербитв ( «Зенит» примет ЦСКА, а «Локомотив» поедет в Краснодар) поездка в Пермь могла бы стать подарком для «красно-белых», но ценность ее, конечно, сильно упала за последние две недели. Если бы действующие чемпионы выиграли у «Урала» и «Ахмата», они бы сейчас отставали от «Локо» всего на одно очко. А это совсем другое настроение и другая интрига.

Но сейчас «Спартак» уже третий, и побеждать в трех оставшихся матчах москвичам надо уже не для того, чтобы догнать «Локо», а чтобы держаться бы третьими.

Правда, сделать это будет не так уж просто, учитывая нынешнюю форму команды Карреры. Три поражения подряд вскрыли суровую правду — «Спартак» в кризисе, а позиции тренера пошатнулись. Спасти сезон еще можно, но в руководстве, кажется, больше думают о том, что делать дальше. А в тренерском штабе не спешат исправлять ошибки. В российских СМИ поговаривают, что «тяжелые ноги» «спартаковцев» — следствие работы со штангой и неприличными весами вроде 225 и 240 килограммов. Это, а также регулярные «привозы» Максимовича и стало причиной апрельского провала.

Изменилось ли что-то за последнюю неделю? Узнаем в воскресенье.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 5,00 — 3,60 — 1,75.

Мы бы не рекомендовали обойти стороной ставки на победителя, поскольку сейчас сложно предугадать, выйдут на поле москвичи сильно мотивированными или, наоборот, разобранными. Но в любом состоянии «красно-белым» будет непросто.

А потому предлагаем остановиться на ТМ 2,5 за 1,81 и «Спартак» не проиграет и ТМ 2,5 за 3,20.