Ещё
Украинский игрок «Манчестер Сити» опроверг информацию о недовольстве Англией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский игрок «Манчестер Сити» опроверг информацию о недовольстве Англией 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Сайт «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал информацию о том, что он не доволен жизнью в Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Разочарован, что мои слова были неверно переведены. Мне очень повезло быть игроком одного из лучших клубов в мире, и, хотя в Англии все по-другому, я люблю жизнь в Манчестере и благодарен за поддержку всем фанатам, которые здесь живут и поддерживают меня и команду.
Теперь все внимание сосредоточено на положительном результате в матче с «Вест Хэмом» в эти выходные", — написал Зинченко в своем инстаграме.
Ранее Зинченко рассказал о том, как воспринял чемпионство своего клуба.
Газета.Ru: последние новости
Определились претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ Партия "Дашнакцутюн" вышла из правящей коалиции в парламенте Армении Игроки "Монако" недовольны продлением контракта с Моутинью
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение