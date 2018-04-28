Украинский игрок «Манчестер Сити» опроверг информацию о недовольстве Англией

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал информацию о том, что он не доволен жизнью в Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Разочарован, что мои слова были неверно переведены. Мне очень повезло быть игроком одного из лучших клубов в мире, и, хотя в Англии все по-другому, я люблю жизнь в Манчестере и благодарен за поддержку всем фанатам, которые здесь живут и поддерживают меня и команду.

Теперь все внимание сосредоточено на положительном результате в матче с «Вест Хэмом» в эти выходные", — написал Зинченко в своем инстаграме.

Ранее Зинченко рассказал о том, как воспринял чемпионство своего клуба.