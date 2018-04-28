Экс-игрок «Зенита» Герасимец: «Зенитовцы играют не за Манчини, а за великий Петербург» 

Бывший полузащитник ”Зенита” Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором его бывшая команда сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет 29 апреля в Петербурге и начнется в 16:30 мск.
”Перед матчем с ЦСКА ожидания тревожные. На мой взгляд, «армейцы» в весенней части Премьер-лиги показывают самый качественный футбол. Это приносит им очки, в результате чего команда поднялась уже на второе место. Самое главное, что многие футболисты в составе ЦСКА становятся лучше и прогрессируют. Тогда как зенитовцы не могут похвастаться тем же. Тем не менее в одном матче может случиться все, что угодно. «Армейцев» нельзя считать фаворитами этой встречи, потому что они будут играть в гостях при переполненных трибунах стадиона «Санкт-Петербург». «Зениту» надо выходить и выигрывать. Другого шанса не будет.
Зенитовцы должны уважать себя и болельщиков. Они играют не за Роберто Манчини, а за великий город Санкт-Петербург. Манчини — тренер, который плохо выполняет свою работу. У меня была похожая ситуация в карьере. Я еще выступал в «Балтике», но уже договорился о контракте с «Зенитом». Несмотря на мой переход в другой клуб, тренер Леонид Ткаченко взял меня на игру в Самару, где я сыграл все 90 минут. В моем отношении к делу ничего не изменилось — я не убирал ноги в стыках, бился и отдавался на поле. Уважающий себя футболист будет поступать так же. Надеюсь, в «Зените» выступают именно такие игроки. Они выйдут сражаться за свой клуб. В самом футбольном городе России с самыми лучшими болельщиками уже два года не гостит Лига чемпионов. Выступления в этом турнире — лучший стимул для игроков", — цитирует Герасимца.