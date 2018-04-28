Девушка из Новосибирска стала чемпионкой Европы по грэпплингу 

Две спортсменки из Новосибирска завоевали медали на чемпионате Европы по грэпплингу в первый день турнира — Римма Ануфриева взяла золото, а Ирина Громова стала серебряным призёром.
Об этом ночью сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области и президент областной федерации грэпплинга Денис Бондаренко.
Соревнования проходят в Каспийске, в Дагестане.
В марте Римма Ануфриева и Ирина Громова стали победительницами чемпионата России в своих весовых категориях — всего на всероссийскийх соревнованиях команда спортсменов из Новосибирской области взяли 11 медалей, пять из них золотые.