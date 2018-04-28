Большая российская футбольная живодерня

Приближающийся чемпионат мира по футболу в России уже успел отравить скандал вокруг Скрипаля и его дочери. Но мало кто в мире знает о том, что из-за готовящегося международного спортивного состязания вот уже несколько месяцев применяется намного больше яда, который насильственно пресекает тысячи жизней. Правда, не человеческих, а собачьих.

Отлов бродячих животных в России традиционно предшествует крупным спортивным событиям с международным участием. Перед московской Олимпиадой 1980 года безнадзорных собак истребляла партия и правительство, а перед Олимпиадой в Сочи этим занимались фирмы, щедро финансируемые из государственного бюджета. То же самое происходит и сейчас. В 11 городах, где возведены 12 новых стадионов, готовые приять миллион болельщиков со всего мира, происходят настоящие массовые убийства.

В «собачьем вопросе» российское государство ведет себя, как фашистское: единственным решением считается насилие и массовое уничтожение. Только в Самаре и Тольятти на ликвидацию бродячих собак из местного бюджета было выделено 11 миллионов рублей. Их платят специализированным компаниям, которые проводят «утилизацию», «умерщвление при отлове», «эвтаназию» или просто «доставку к месту утилизации», а также «десятидневный отлов и дальнейшее распоряжение по усмотрению станции по отлову». Все эти фальшивые фразы означают для бродячих собак смерть. У активистов и общественности это вызывает возмущение.

Неофициально за одну убитую собаку платят от 500 до двух тысяч рублей. А так называемые «дог-хантеры», зачастую молодые люди, которые сами себя характеризуют как «социально ответственных граждан, которые избавляют город от опасности», убивают с удовольствием, добровольно и без претензий на гонорар. Однако эти люди менее избирательны и с радостью травят еще и домашних собак на глазах у их хозяев. Несмотря на это вопиющее варварство, нужно сказать, что большинство россиян положительно относится к животным, в том числе бродячим. Почти везде зимой люди подкармливают своры бродячих собак в своих районах.

Кстати, о степени возмущения сегодня свидетельствуют и цифры. Петицию, адресованную российскому правительству и международной общественности, с требованием прекратить истребление животных ради футбольного зрелища менее чем за два месяца подписали 1,8 миллионов россиян, в том числе десятки тысяч футбольных болельщиков. Они требуют от своего правительства, чтобы оно перестало спонсировать убийства и отдало деньги на приюты, вакцинирование и контролируемую стерилизацию. Люди требуют, чтобы правительство наконец приняло закон о гуманном обращении с животными, который вот уже многие годы, как горячую картофелину, перебрасывают друг другу российские министры и депутаты.

Мировую общественность, которая собирается приехать в Россию на популярный праздник спорта, активисты просят выступить против безмерной жестокости. И чешской общественности, несомненно, именно так и стоит поступить. С точки зрения наших культурных традиций и наших законов любое животное, даже самый несчастный русский бродячий пес, — это живое существо, у которого есть свое неотъемлемое право на жизнь. И первыми заявить об этом должны чешские футболисты и их болельщики.